Drogendealer attackiert Polizistin und schlägt wild um sich

In den Parks vor dem Bozner Bahnhof erregte ein auffällig verhaltender Mann aus Nordafrika die Aufmerksamkeit einer der diensthabenden Patrouillen. Die Einsatzkräfte beschlossen, den Mann anzusprechen, um ihn zu identifizieren.Der Ausländer beschimpfte zunächst die zuständige Polizistin heftig und ging dann zu Provokationen über.Die Polizeibeamtin ließ sich davon jedoch nicht beirren und bemerkte, dass der Mann versucht hatte, einen kleinen Umschlag zu verstecken, indem er ihn mit einer blitzartigen Bewegung unter ein Fahrzeug warf.Sie holte den Umschlag heraus und stellte fest, dass darin weißes Pulver, wahrscheinlich Kokain, versteckt war.Der Mann startete dann einen Fluchtversuch, bei dem er der Polizeibeamtin heftig aufs Brustbein schlug. Auch ihr Polizeikollege konnte den sich mit Tritten und Schlägen wehrenden Mann nicht beruhigen.Den Beamten blieb nichts anderes übrig, als Pfefferspray zu verwenden, um den aggressiv gewordenen Mann in das Einsatzfahrzeug setzen zu können. In der Sicherheitszelle des Fahrzeugs tobte sich der Mann weiter aus, dabei stieß er teils heftig gegen die Türen und das Sicherheitsfenster.In der Polizeiwache angekommen kümmerten sich weitere Polizeibeamte um den Nordafrikaner und versuchten, ihn zu beruhigen – ohne Erfolg. Der ausländische Staatsangehörige, der im übrigen keine Papiere vorweisen konnte, weigerte sich ebenfalls, seine Personalien anzugeben. Der Mann konnte nur mit großer Mühe und durch die Abnahme von Fingerabdrücken als ein 30-jähriger Tunesier mit Vorstrafen identifiziert werden.Die Mitarbeiter der wissenschaftlichen Polizei analysierten anschließend den Inhalt des Umschlags, den der Mann zuvor auf den Boden geworfen hatte. Darin befanden sich 5,32 Gramm Kokain.Der Nordafrikaner wurde deshalb wegen Besitzes von Drogen zum Zwecke des Verkaufs und wegen Widerstands gegen Polizeibeamte festgenommen und in das Gefängnis von Bozen eingeliefert.

pic