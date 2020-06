Drogenfahnder in Bozen stellen Methadon sicher

Laut Angaben der Staatspolizei agiert der Mann hauptsächlich im Bereich der Universität. Dort wurde das illegale Treiben des 47-Jährigen beobachtet. Bei der Hausdurchsuchung wurden die Drogenfahnder fündig: 18 Flakons Methadon hatte er in seiner Wohnung versteckt, der Mann wurde angezeigt.Wie die Analysen der Polizei ergaben, handelt es sich dabei nicht um „offizielles“ Methadon, welches von den Drogen-Anlaufstellen an Heroin-Süchtige ausgegeben wird.Außerdem hat die Staatspolizei am Freitag einen mutmaßlichen Dieb verhaftet. Gegen den 29-Jährigen aus Marokko lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bozen vor. Der bereits vorbestrafte Mann soll – noch vor dem Lockdown – Kleider im Wert von ca. 2000 Euro aus verschiedenen Geschäften gestohlen haben.Aufzeichnungen der Überwachungskameras hatten die Polizei auf die Spur des Ladendiebs gebracht.

stol