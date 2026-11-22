Bei dem toten Piloten handelt es sich um den 29-jährigen Yassin Zoulay. Der in Chiari in der Provinz Brescia geborene Mann war bereits in Italien wegen Drogenhandels verurteilt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich knapp 50 Kilogramm Haschisch an Bord der Maschine. Ein Teil der Drogen lag im Flugzeug, ein weiterer Teil wurde außerhalb des Wracks gefunden. Vermutlich war die Ladung durch die Wucht des Aufpralls herausgeschleudert worden.<BR \/><BR \/>Zoulay könnte beabsichtigt haben, mit der Maschine in einem abgelegenen Gebiet zwischenzulanden, um die Drogen dort abzuladen, glauben die Ermittler. Anschließend wollte er vermutlich seinen Flug zum Flughafen Verona ohne die illegale Fracht fortsetzen. Ob es tatsächlich einen solchen Plan gab, ist allerdings noch offen. Die Ermittlungen müssen diese Vermutung erst erhärten.<BR \/><BR \/>Zunächst war die Identität des Toten unklar. Der Mann hatte keine Ausweispapiere bei sich, zudem ließen die Verletzungen eine unmittelbare Identifizierung nicht zu. Die Carabinieri leiteten deshalb entsprechende Untersuchungen ein und nahmen Kontakt zu den spanischen Behörden auf. Später wurde der Tote als Yassin Zoulay identifiziert.<BR \/><BR \/>Neben der Herkunft und dem möglichen Ziel der Drogenladung beschäftigt die Ermittler auch die Frage, warum die Maschine abstürzte. Die Feuerwehr stellte nach dem Unglück nur geringe Mengen Treibstoff im Flugzeug fest. Eine mögliche Erklärung könnte ein Defekt an der Kraftstoffversorgung sein. Es wird vermutet, dass die Treibstoffzufuhr zum Motor unterbrochen wurde und die Maschine dadurch an Leistung verlor.<BR \/><BR \/>Ob ein technischer Defekt, Treibstoffmangel oder andere Umstände zu dem Absturz führten, müssen die weiteren Untersuchungen zeigen.