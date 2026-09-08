Eine Funkstreife der Kompanie Innichen stoppte auf der Pustertaler Staatsstraße auf Höhe von Niederdorf ein Fahrzeug. <BR \/><BR \/>Bei der Überprüfung des Fahrers – ein 33-jähriger Saisonarbeiter, der in einem Hotel im Pragser Tal angestellt ist – schöpften die Ordnungshüter schnell Verdacht und weiteten ihre Ermittlungen aus.<h3>Hausdurchsuchung bringt Erfolg<\/h3>Die Carabinieri filzten daraufhin die Wohnung des jungen Mannes. Dabei soll sich der anfängliche Verdacht der Ermittler bestätigt haben: In den Räumen des Mannes entdeckten und beschlagnahmten sie insgesamt über 140 Gramm Haschisch sowie eine Dosis Kokain.<BR \/><BR \/>Für den 33-Jährigen hat der Drogenfund rechtliche Konsequenzen: Die Beamten zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß wegen des Verdachts auf Drogenbesitz zum Zweck des Handels an.