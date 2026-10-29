Die Ermittler hatten die Spur bereits seit Tagen verfolgt. Im Visier stand zunächst ein junger italienischer Staatsbürger, der im Vinschgau ansässig ist. Die Indizien wogen schwer genug, um eine Personen- und Hausdurchsuchung zu erwirken. Mit Erfolg: In den Räumlichkeiten des Verdächtigen stießen die Carabinieri auf gut 300 Gramm Haschisch sowie auf typische Utensilien, die für das Portionieren und Verpacken von Straßendosen verwendet werden. Für den jungen Mann klickten die Handschellen; er wurde umgehend der zuständigen Justizbehörde überstellt.<BR \/><BR \/>Dass Ermittlungserfolge im Drogenmilieu selten Einzelfälle bleiben, zeigte sich nur wenig später. Die Auswertung der ersten Erkenntnisse führte die Ermittler direkt zu einem mutmaßlichen Komplizen oder Abnehmer. Bei einer zweiten, ebenfalls gerichtlich autorisierten Durchsuchung im selben Einzugsgebiet stießen die Carabinieri auf einen weiteren italienischen Staatsbürger. Dieser wurde mit 50 Gramm Haschisch und einem konsumbereiten Joint überrascht. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt, der Mann auf freiem Fuß angezeigt.