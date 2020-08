Drogenfund in Hamburg: 1,8 Tonnen Kokain in Katzenstreu

Im Hamburger Hafen hat es einen großen Drogenfund gegeben - versteckt in Katzenstreu. Der Zoll dort stellte in einem Container rund 1,8 Tonnen Kokain sicher und machte damit seinen bisher größten Drogenfund in diesem Jahr. Der Fund wurde bereits im März gemacht, teilte ein Sprecher der Zollfahndung am Samstagmorgen mit.