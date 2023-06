Drogenfund in Nals: Ein Kilo Kokain in einem Tresor in der Garage

Beamte der Staatspolizei, die auf Drogenbekämpfung spezialisiert sind, sind vor einigen Tagen in Nals auf den Plan getreten: Ein verdächtiges Kommen und Gehen in einem Haus im Dorf war ihnen gemeldet worden.In der Garage des Hauses trafen sie den Eigentümer und 2 junge Männer aus Albanien, die im Burggrafenamt wohnen: Sie hatten den Schlüssel zu einem Tresor bei sich. Darin waren 5 Pakete und 50 verschweißte Päckchen: insgesamt mehr als ein Kilo Kokain.Die 3 Männer wurden in flagranti verhaftet.Seit Anfang des Jahres hat die Polizei 18 Personen wegen Drogenbesitzes oder -handels festgenommen und 31 wegen solcher Delikte angezeigt.Die sichergestellte Menge an Kokain ist bemerkenswert: über 2,5 Kilogramm in 6 Monaten – das entspricht der Menge des gesamten vergangenen Jahres. Die Menge an Cannabinoiden ist sogar exponentiell gestiegen. Fast 30 Kilogramm waren es seit Jänner – das Sechsfache der im gleichen Zeitraum des letzten Jahres sichergestellten Menge.Dazu kommen noch 50 Gramm Heroin und 30.000 Euro, die aus illegalen Aktivitäten stammen und Dealern abgenommen wurden.