<BR \/>Im Rahmen von Ermittlungen gegen den Drogenhandel hatte die zuständige Justizbehörde einen Durchsuchungsbefehl für eine Wohnung in Neumarkt erlassen, nun wurde dieser vollstreckt. Dabei sollen die Carabinieri auf etwa 54 Gramm Marihuana, drei E-Zigaretten mit THC-haltiger Flüssigkeit sowie eine Präzisionswaage gestoßen sein. Es besteht der Verdacht auf Drogenhandel.<BR \/><BR \/>Zur Last gelegt werden die Straftaten einem jungen Mann (Jahrgang 2000) aus Neumarkt: Er wurde nun auf freiem Fuß angezeigt.