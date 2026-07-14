Die Verhaftung erfolgte im Rahmen eines Einsatzes der Carabinieri-Station Leifers. Ausgangspunkt war eine Kontrolle in Steinmannwald, einer Fraktion von Leifers. Bei der anschließenden Personendurchsuchung stellten die Beamten eine geringe Menge Haschisch sicher. Die weiteren Ermittlungen führten zu einer Durchsuchung der Wohnung des 20-Jährigen, der mit seiner Familie in einer anderen Gemeinde des Etschtals lebt.<BR \/><BR \/>Dort fanden und beschlagnahmten die Carabinieri rund 110 Gramm Haschisch, drei Gramm Marihuana, zwei Gramm halluzinogene Pilze, etwa zwei Gramm Amphetamin, zwei Ecstasy-Tabletten sowie eine elektronische Präzisionswaage. Nach Einschätzung der Ermittler deutet das sichergestellte Material auf den Besitz von Betäubungsmitteln zum Zweck des Drogenhandels hin.<BR \/><BR \/>Die beschlagnahmten Betäubungsmittel werden nun an das Labor für die Analyse von Betäubungsmitteln in Leifers übermittelt. Dort erfolgen die gesetzlich vorgeschriebenen qualitativen und quantitativen Untersuchungen.