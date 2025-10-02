Im Zentrum der Maßnahmen standen der Obstplatz, der Mazziniplatz, der Garten der Religionen, der Pfarrplatz sowie der Bereich um den Bahnhof. Insgesamt wurden 33 Personen überprüft, neun davon waren bereits polizeibekannt.<BR \/><BR \/>Am Obstplatz nahmen die Beamten einen 37-jährigen Mann aus Georgien fest. Er war wegen Eigentumsdelikten vorbestraft und hielt sich ohne gültige Papiere in Italien auf. Noch am selben Tag erließ Quästor Giuseppe Ferrari ein Ausweisungsdekret. Der Mann wurde ins Abschiebezentrum (C.P.R.) nach Turin gebracht, wo er auf seine Rückführung warten muss.<BR \/><BR \/>In der Nähe des Mazziniplatzes kontrollierte die Polizei zwei Männer aus der Slowakei und aus Rumänien, beide mehrfach vorbestraft. Sie erhielten Platzverweise.<BR \/><BR \/>Am Bahnhof soll ein 20-jähriger Asylbewerber aus Tunesien versucht haben, sich bei einer Kontrolle unauffällig eines Päckchens mit rund 80 Gramm Haschisch zu entledigen. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen. Der junge Mann, bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten, wurde wegen Drogenbesitzes mit Verdacht auf Handelsabsicht angezeigt, blieb jedoch auf freiem Fuß.