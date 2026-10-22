Gestoppt wurde der junge Mann kürzlich in der Nähe eines Lokals in Tassullo am Nonsberg. Das verdächtige Verhalten einiger Gäste sowie ein intensiver Cannabisgeruch veranlassten die Beamten dazu, einzugreifen. <BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Überprüfung samt Hausdurchsuchung stellten die Ordnungskräfte rund 100 Gramm Haschisch sowie eine geringe Menge eines weißen Pulvers sicher, bei dem es sich vermutlich um Kokain handelt. <BR \/><BR \/>Die Drogen wurden sequestriert und für die vorgeschriebenen toxikologischen Untersuchungen an ein Analyselabor übermittelt.