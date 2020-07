Drogenhändlerring in Rimini zerschlagen – 20 Festnahmen

20 Personen wurden wegen des Verdachts des Drogenhandels von den Carabinieri der Adria-Stadt Rimini festgenommen, zudem wurden drei Personen in Albanien festgenommen.Im Zuge der Razzia wurde ein Unternehmen geschlossen und Hausdurchsuchungen durchgeführt, berichteten die Carabinieri. Die Drogendealer, zu denen mehrere in Rimini lebende Albaner zählten, importierten Kokain aus Südamerika. Die Marihuana-Mengen, die in Österreich verkauft wurden, wurden aus Albanien und Mazedonien importiert.

apa