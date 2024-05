Schlag gegen Drogenhandel: 10 Millionen Euro weg, 27 Verhaftungen – VIDEO

38 Personen, davon 36 ausländischer Nationalität

10 Millionen Euro beschlagnahmt

Die Razzia, die im Trentino, in Südtirol , den Provinzen Turin, Mailand, Bergamo, Brescia, Verona, Pavia, Cremona und Livorno erfolgt ist, ist das Ergebnis einer komplexen Ermittlungsarbeit, die im Dezember 2021 begann und von der Finanzpolizei von Trient durchgeführt wurde.Die Ermittlungen betrafen insgesamt 38 Personen, davon 36 ausländischer Nationalität (Albaner, Tunesier, Marokkaner und Portugiesen). Alle 38 Personen waren an 2 kriminellen Vereinigungen beteiligt oder haben mit ihnen zusammengearbeitet.Beschlagnahmt wurden mehr als 49 Kilogramm Haschisch, 20 Kilogramm Kokain, mehr als 5 Kilogramm Heroin, Schneidestoffe im Wert von etwa 12 Kilogramm, eine Pistole, Bargeld im Wert von mehr als 111.000 Euro und verschiedene Materialien für die Verpackung von Drogen.Aus einem Kilogramm Kokain wurden durch Schneiden 3 Kilogramm gewonnen, was einem geschätzten Gewinn von mehr als 10 Millionen Euro entspricht.