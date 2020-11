Drogenhandel: Festnahmen in Naturns und Schlanders

Den Carabinieri von Schlanders gelang in Zusammenarbeit mit den Ordnungshütern von Naturns ein Schlag gegen den Drogenhandel im Vinschgau und Burggrafenamt.Bereits im Frühjahr starteten die Ordnungshüter mit Kontrollen im Raum Naturns. Bereits damals klickten für einen 20-jährigen Naturnser die Handschellen (STOL hat berichtet) In den vergangenen Monaten gerieten ein weiterer Naturnser, ebenfalls im Alter von 20 Jahren, und ein in Schlanders wohnhafter 19-jähriger Meraner ins Visier der Ermittler. Kürzlich durchsuchten die Carabinieri die Wohnung des Naturnsers und entdeckten dabei ein Kilogramm Marihuana, 90 Gramm Kokain, 25 Gramm Haschisch, 126 Ecstasy-Tabletten, Verpackungsmaterial und eine Präzisionswaage. Zudem wurden rund 7000 Euro in bar sichergestellt. Für ihn und den Meraner klickten die Handschellen.Die beiden Verdächtigen wurden seit Frühjahr von den Carabinieri beobachtet. Einer der beiden wurde unter anderem beim Bahnhof in Goldrain mit 17 Gramm Kokain und rund 50 Gramm Marihuana ertappt.Im Laufe der Ermittlungen wurden somit seit Frühjahr 3 Personen festgenommen und mehrere Verdächtige angezeigt. Insgesamt wurden dabei 4 Kilogramm Marihuana, mehr als 100 Gramm Kokain sowie Haschisch und Ecstasy sichergestellt. Zudem wurden 16.000 Euro in bar beschlagnahmt.Weitere Ermittlungen, unter anderem gegen einen mutmaßlichen Komplizen, der die kürzlich festgenommen Verdächtigen unterstützt haben soll, laufen.

