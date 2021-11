Drogenhandel in Bozen: 4 Personen angezeigt

2 Jugendliche, 18 und 20 Jahre alt, wurden in der Museumstraße kontrolliert: Sie sollten den Carabinieri ihre Dokumente vorweisen. Einer der Jugendlichen fing umgehend an, die Carabinieri wüst zu beschimpfen, weshalb beide abgeführt wurden.Bei einer Kontrolle auf der Carabinieri-Station kamen ungewöhnlicherweise Besteck und Becher zum Vorschein, als wollten die beiden ein Picknick veranstalten.Tatsächlich stellte sich heraus, dass nur kurz zuvor der Besitzer eines Hauswarengeschäfts in der Museumstraße einen Diebstahl gemeldet hatte: Ihm waren Becher und Besteck gestohlen worden.Die beiden Jugendlichen wurden wegen Hehlerei sowie einer der beiden wegen Beamtenbeleidigung angezeigt.Ein 19-jähriger Tunesier wurde wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht angezeigt, 4 Dosierungen Kokain wurden beschlagnahmt.Ein 18-jähriger Tunesier hingegen wurde dabei beobachtet, wie er eine Dosis Heroin an einen Bozner verkaufte. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten 15 weitere Dosen Heroin, insgesamt etwa 5 Gramm. Er wurde wegen Drogenhandel und Falschaussage angezeigt, da er zunächst einen falschen Namen angegeben hatte.Der selbe Jugendliche wurde nur wenig später erneut von den Carabinieri aufgegriffen, diesmal mit 4 Dosen Heroin und einer Dosis Haschisch. Er wurde erneut wegen Drogenhandel angezeigt.

liz