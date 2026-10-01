Dem Haftbefehl gingen Ermittlungen der Carabinieri Bozen voraus, die vom Staatsanwalt Alex Bisignano koordiniert wurden. Dem polizeibekannten Mann ohne festen Wohnsitz werden mehrere Straftaten vorgeworfen, die sich zwischen 2024 und 2025 ereignet haben sollen, wie aus einer Aussendung der Carabinieri hervorgeht. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen unter anderem Drogenhandel und Diebstähle.<BR \/><BR \/> Im Februar 2025 kontrollierten die Carabinieri den Mann am Verdiplatz, Zu Beginn versuchte er laut Aussendung, sich der Kontrolle zu entziehen. Als die Carabinieri ihn stoppen konnten, stellten sie vier Gramm Kokain in mehreren Dosen sowie 1,3 Gramm Heroin sicher.<BR \/><BR \/>Im Juni 2026 versuchte der Mann in der Kapuzinergasse erneut vor den Beamten zu flüchten. Auf dem Pfarrplatz stellten die Beamten ihn schließlich mit einem gestohlenen E-Bike. Das Fahrrad wurde dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.<BR \/><BR \/>Die vorbeugende Maßnahme wurde dem Mann im Bozner Gefängnis zugestellt. Dort befand er sich bereits wegen eines anderen Strafverfahrens in Haft.