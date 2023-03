Drogen und Waffenbesitz: 5 Personen festgenommen

Diebstahl in Autos

Täuschungsversuche scheitern

Waffenfund bei Hausdurchsuchung

33 Zentimeter langes Messer sichergestellt

Am Samstagabend hielt ein Streifenwagen ein Auto mit 2 Männern an Bord an, die beide wegen Drogenvergehen bekannt sind. Als der Wagen angehalten wurde, machte der Beifahrer eine schnelle Bewegung, jedoch nicht schnell genug, um den aufmerksamen Augen der Polizisten zu entgehen. Die Beamten fanden einen Papierumschlag mit 5000 Euro in verschiedenen Scheinen.Anschließend wurde das Auto durchsucht. Dabei wurden 2 große Päckchen mit insgesamt etwa 315 Gramm Kokain entdeckt. Die Drogen und das Bargeld wurden beschlagnahmt. Die beiden Insassen des Autos wurden festgenommen.Auf einem Parkplatz haben 2 Männer versucht, in einigen Autos einzubrechen. Passanten wählten den Notruf und die Polizei rückte sofort aus. Als die Beamten eintrafen, versuchten die Verdächtigen zu fliehen – ohne Erfolg.Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie einen Diebstahl begangen hatten und eine Autotür beschädigt hatten. Die Verdächtigen wurden festgenommen und in das Polizeiauto gebracht. Einer von ihnen begann daraufhin wild gegen das Auto zu treten. Er wurde deswegen auch wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.Am Montagabend geriet ein 29-Jähriger ausländischer Herkunft in das Netz der Kontrollen: Auf der Südtiroler Straße beschleunigte er plötzlich sein Tempo und versuchte, den Blicken der Polizei zu entgehen, die ihn jedoch bereits entdeckt hatte und ihn prompt einholte.Selbst sein Versuch, einen Briefumschlag zu entsorgen, indem er ihn auf den Boden fallen ließ, entging nicht den geschulten Augen der Beamten, die ihn auffingen und darin ein großes Stück Haschisch mit einem Gewicht von 12 Gramm fanden.Bei der anschließenden Durchsuchung wurden ein weiterer Umschlag mit 100 Gramm Haschisch, den der Mann in einer Tasche seiner Jacke versteckt hatte, sowie ein weiterer Umschlag mit 3 Gramm Kokain sichergestellt. Der Mann wurde in das Gefängnis gebracht.Ebenfalls am Montagabend führte eine andere Einheit eine Kontrolle in einem Haus durch, aus dem sie mehrere als Drogenkonsumenten bekannte Personen beim Verlassen beobachtet hatte.Auch hier wurde der Versuch des Bewohners der Wohnung, einen Zellophan-Umschlag zu entsorgen, von den Polizeibeamten bemerkt, die ihn sofort einsteckten und darin etwa 9 Gramm Kokain fanden.Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden außerdem mehrere illegale Waffen sichergestellt: 2 Dolche, ein Springmesser und ein Teleskopschlagstock. Die für diesen Fall verantwortliche Person wurde wegen Drogen- und Waffenbesitzes auf freiem Fuß angezeigt.Wenige Stunden später hielt eine andere Einheit der Polizei ein Auto an, in dem sich 2 Jugendliche befanden. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizeibeamten im Inneren des Fahrzeugs etwas, das aussah wie eine Plastikröhre, sich aber bei näherer Betrachtung als eine Art „Stockdegen“ entpuppte.Es handelte sich dabei um ein Messer mit einer Gesamtlänge von 33 Zentimetern, von denen 20 Zentimeter allein Klinge waren, die in dem zylindrischen Behälter versteckt war. Wenn man diese an einen Griff festband, entstand eine Waffe mit einer Gesamtlänge von 56 Zentimetern.Der Fahrer des Fahrzeugs wurde wegen des illegalen Mitführens der Waffe auf freiem Fuß angezeigt.