Drogenkonsum in der Region steigt immer mehr an

Ein Bericht des Innenministeriums über die Beschlagnahme von Drogen in der Region Trentino-Südtirol lässt aufhorchen: Demnach wurden 2019 in der Region 50 Prozent mehr Marihuana beschlagnahmt als 2018, bei Heroin liegt das Plus an beschlagnahmten Drogen sogar bei 94 Prozent. Dies berichtet das Tagblatt „Dolomiten“ in seiner aktuellen Ausgabe.