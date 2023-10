Drogenkontrollen auf der A22: 4 positive Kokain- und Cannabistests

Mobiles Labor ermöglicht schnelle Auswertung

Ein mobiles Labor ermöglicht die schnelle Auswertung von Tests. - Foto: © Brennerautobahn

Hohe Strafen

Die jüngsten Kontrollen an der Brennerautobahn hat die Verkehrspolizei organisiert und durchgeführt, insbesondere die Abteilung Trentino-Südtirol und Belluno sowie die Abteilung Emilia-Romagna. Die Brennerautobahngesellschaft hat die Aktion durch die Zurverfügungstellung des notwendigen medizinischen Labors und personeller Ressourcen unterstützt, heißt es in einer Aussendung der Brennerautobahn.Die Kontrollen fanden an 4 Tagen statt, jeweils an einem Tag an der Mautstelle Sterzing und an der Ein- und Ausfahrt Trient Nord sowie an 2 Tagen in Campogalliano. Die Polizei konzentrierte sich dabei in erster Linie auf Berufskraftfahrer am Steuer von Lkw, Schwerkraftfahrzeugen und Kleintransportern.Durch das mobile Labor mit entsprechender Ausstattung an Instrumenten und medizinischem Personal direkt vor Ort kann vermieden werden, dass biologische Proben an eine andere Stelle gebracht werden müssen, um einen positiven Drogentest definitiv zu beweisen und – wie vom Gesetz vorgeschrieben – eine ärztliche Bescheinigung über den veränderten körperlichen Zustand des kontrollierten Fahrers auszustellen.Die Drogenkontrollen seien äußerst innovativ und die Betreiber der A22 seien unter den Ersten in Italien, die diese einführten, heißt es in der Aussendung.Wer unter Drogeneinfluss fährt und dabei geschnappt wird, muss mit hohen Strafen rechnen. Das italienische Gesetz sieht eine Geldstrafe von bis zu 6000 Euro und eine Haftstrafe bis zu einem Jahr vor. Außerdem wird der Führerschein entzogen.