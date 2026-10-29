Die Ordnungskräfte wurde im Rahmen von routinemäßigen Kontrollen auf Mann aufmerksam. Bei der Personendurchsuchung in Toblach und der anschließenden Hausdurchsuchung in Bruneck fanden sie geringe Mengen an Heroin und Haschisch sowie rund 70 Gramm einer pulverförmigen Substanz, bei der es sich ersten Einschätzungen zufolge um ein zum Strecken von Drogen verwendetes Material handeln könnte.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus wurden eine Präzisionswaage mit Spuren von Kokain und verschiedene Gegenstände sichergestellt, die mutmaßlich zum Verpacken und Portionieren von Drogen für den Weiterverkauf verwendet worden waren.<BR \/><BR \/>Bei der Überprüfung seiner Identität legte der Mann außerdem eine elektronische Identitätskarte vor, aus der der integrierte Microchip entfernt worden war. Der Ausweis wurde daraufhin ebenfalls beschlagnahmt. <BR \/><BR \/>Die sequestrierten Gegenstände wurden der Justiz übergeben und werden nun den nötigen technischen Überprüfungen und Laboranalysen unterzogen. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.