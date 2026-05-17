Angeklagt sind der mutmaßliche Chef des Yoda-Clans, Félix Bingui, alias „die Katze“, sowie 19 weitere Männer und Frauen. Sie sollen in einen skrupellosen Kampf mit der DZ Mafia um die Vorherrschaft über den Drogenhandel in der Hafenstadt verwickelt gewesen sein. Den Angeklagten werden Drogenhandel, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche vorgeworfen. Ihnen drohen bis zu 20 Jahre Haft.<BR \/><BR \/>Bereits seit vielen Jahren liefern sich Drogenbanden in der Hafenstadt einen erbarmungslosen Kampf, wobei es regelmäßig zu skrupellosen Abrechnungen kommt. Alleine 2023 kamen dabei 49 Menschen ums Leben, außerdem gab es 118 Verletzte, darunter 18 Minderjährige. Regelmäßig erklärt die Politik dem Drogenhandel den Krieg und geht mit einem massiven Polizeiaufgebot gegen die Dealer vor, allerdings ohne dauerhaften Erfolg.<BR \/><BR \/>Zu einem staatsweiten Sturm der Entrüstung kam es im November 2025, als Drogenbosse den Bruder eines bekannten Kritikers der Rauschgiftkriminalität in Marseille mutmaßlich zur Einschüchterung erschießen ließ. Hinter der Tötung könnte als Auftraggeber der Chef der mächtigen Drogenbande DZ Mafia stecken, berichtete die Zeitung „Le Parisien“ unter Verweis auf die Ermittlungen.