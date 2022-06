Drogenkurier mit mehr als 7 Kilogramm Kokain und Heroin festgenommen

Bei der Kontrolle in Sterzing sind die Beamten stutzig geworden, als die vom Fahrer vorgelegten Papiere nicht übereinstimmten. Daraufhin haben sie das Auto genauer kontrolliert und im Kofferraum festgestellt, dass das Reserverad nicht zugelassen war.Beim genaueren Hinsehen haben die Beamten im Inneren des Reifens 7255 Gramm Drogen entdeckt, die in 620 Kapslen verpackt waren. Der Drogenkurier wurde auf der Stelle festgenommen und den Behörden in Bozen übergeben. Er wurde in Untersuchungshaft genommen.Das Auto, die Drogen und die beiden Handys, die der Fahrer bei sich hatte, wurden beschlagnahmt.