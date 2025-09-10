Ein 32-jähriger und durch Suchtgift beeinträchtigter Mann ist Dienstagabend auf der Inntalautobahn (A12) bei Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) wegen „deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unsicherer Fahrweise“ von der Polizei aufgehalten worden. <h3>\r\nSpeicheltest verlief positiv<\/h3>Der Bulgare hatte zudem sein dreijähriges Kind dabei, das ungesichert auf der Rückbank saß. Ein Speicheltest bzw. eine ärztliche Untersuchung bestätigte den Suchtgiftkonsum, berichtete die Exekutive.<BR \/><BR \/><BR \/>Dem Mann, der bei einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 Stundenkilometern um 52 Stundenkilometer zu schnell unterwegs gewesen war, wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Der 32-Jährige wird angezeigt, hieß es.