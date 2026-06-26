„Sucht ist ein multifaktorielles Phänomen, das biologische, psychologische, familiäre, soziale und wirtschaftliche Aspekte umfasst. Daher bedarf es integrierter Antworten, die Prävention, Behandlung, soziale Integration und Familienunterstützung miteinander verbinden“, schreibt die Organisation in einer Aussendung. <BR \/><BR \/>Es sei wichtig, in zugängliche und qualifizierte lokale Dienste zu investieren, die individuellen Betreuungswege zu stärken und eine stabile Zusammenarbeit zwischen Institutionen, dem Gesundheitssystem, Schulen, dem zivilgesellschaftlichen Sektor und den lokalen Gemeinschaften zu fördern. Nur durch ein starkes und koordiniertes Netzwerk sei es nämlich möglich, Menschen auf dem Weg zur Genesung und zur sozialen Wiedereingliederung effektiv und nachhaltig zu unterstützen. <BR \/><BR \/>„Substanzabhängigkeit zu bekämpfen bedeutet, die Komplexität des Problems zu erkennen und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende, kontinuierliche und auf den Menschen ausgerichtete Maßnahmen zu ergreifen. Komplexe Herausforderungen erfordern ebenso komplexe Antworten, die über den Notfall hinausgehen und Wege zu Gesundheit, Inklusion und Wohlbefinden für die gesamte Gemeinschaft aufzeigen“, so die Verantwortlichen von „La Strada – Der Weg“.