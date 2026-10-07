Den Ermittlern der Carabinieri-Station Tramin und der Kompanie Neumarkt war der Mann im Rahmen von Drogenkontrollen ins Visier geraten. Bei der Aktion kam auch die Helikoptereinheit aus Bozen zum Einsatz: Beim Überfliegen des Gebiets rund um den Kalterer See spürten die Beamten mit moderner Bordanalyse-Technik eine Cannabisplantage direkt auf den Feldern neben dem Wohnhaus des 40-Jährigen auf.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Durchsuchung beschlagnahmten die Ordnungshüter sieben blühende Hanfpflanzen mit einer Höhe von zwei bis drei Metern sowie knapp zwei Kilogramm getrocknetes Marihuana, das bereits aufgeteilt in acht Plastiksäcken in einem Schuppen lagerte. Zudem wurden Präzisionswaagen, Samen und Anbauzubehör sichergestellt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1369791_image" \/><\/div>\r\n<h3>Mit der Spitzhacke zum Nachbarn<\/h3>Der Mann wurde verhaftet und unter Hausarrest gestellt. Die Maßnahme hielt ihn jedoch nicht lange auf: Bereits am nächsten Morgen gegen 5 Uhr brach der 40-Jährige aus seiner Wohnung aus und begab sich zum Haus eines Nachbarn.<BR \/><BR \/>Dort schlug er mit einer Spitzhacke die Fensterscheiben ein, drang gewaltsam in das Gebäude ein, verwüstete den Eingangsbereich und griff den Bewohner an. Das Opfer erlitt Verletzungen und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.<h3>\r\nStark betrunken angetroffen – Neuer Hausarrest an anderem Ort<\/h3>Die herbeigerufenen Carabinieri trafen den Angreifer wenig später in offensichtlich stark alkoholisiertem Zustand an. Aufzeichnungen von Überwachungskameras bestätigten den Tathergang. Dem 40-Jährigen werden nun neben dem Drogenvergehen auch Flucht aus dem Hausarrest, schwerer Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Sachbeschädigung zur Last gelegt.<BR \/><BR \/>Aufgrund der schweren Vorfälle ordnete die Justizbehörde zunächst die Überstellung in das Gefängnis von Bozen an. Beim anschließenden Schnellverfahren wurde die Festnahme zwar bestätigt, der Mann jedoch erneut unter Hausarrest gestellt – dieses Mal allerdings an einer Wohnadresse in einer anderen Ortschaft.