Drogenrazzia an 14 Oberschulen in Bozen und Meran

Die Carabinieri haben 120 Personen kontrolliert. - Foto: © Carabinieri

34 Carabinieri haben mit 2 Spürhunden kontrolliert: an einigen Schulen nur vor dem Schulgebäude, an anderen, mit Absprache der Direktoren, auch in den Klassenräumen.Die Carabinieri beschlagnahmten insgesamt 34 Gramm Haschisch und zeigten 3 Personen bei der Verwaltungsbehörde wegen „Besitzes für den Eigenbedarf“ und eine Person bei der Justizbehörde wegen „Besitzes zum Zweck des Handels“ an.Die Drogenrazzia wurde auch von einem Hubschrauber unterstützt, der über Bozen kreiste, um eventuelle Fahrzeuge, die sich den Kontrollen entziehen wollten, zu erspähen.Die Carabinieri schreiben in ihrer Aussendung, dass die Kontrollen Hand in Hand mit Präventionsmaßnahmen an den Schulen gehen.