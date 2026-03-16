<BR \/>Bei den Verhafteten handelt es sich um zwei 22-jährige Ausländer sowie einen 20-jährigen Italiener. Gegen sie wird wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln zum Zweck des Weiterverkaufs ermittelt. Im Zuge der Operation stellten die Ermittler fast ein Kilogramm Haschisch, Kokain und Bargeld sicher.<BR \/><BR \/>Die Operation ist das Ergebnis einer mehrwöchigen Ermittlung. Dabei hatten sich die Beamten auf drei Personen konzentriert, die im Verdacht standen, regelmäßig junge Drogenkonsumenten in den Bozner Stadtvierteln Firmian und Kaiserau zu beliefern.<BR \/><BR \/>Durch gezielte Beobachtungs-, Kontroll- und Beschattungsmaßnahmen konnten die Ermittler zahlreiche Kontakte zwischen den Verdächtigen und jungen Drogenabhängigen dokumentieren. So gelang es, eine systematische Verkaufstätigkeit zu rekonstruieren, deren Ausgangspunkt die Wohnung der Beschuldigten gewesen sein soll.<h3>\r\nBeamten fanden fast ein Kilogramm Haschisch<\/h3>Auf Grundlage der gesammelten Hinweise entschieden sich die Carabinieri schließlich zum Zugriff und führten eine Hausdurchsuchung durch. Dabei fanden und beschlagnahmten die Beamten fast ein Kilogramm Haschisch, das in Blöcke zu jeweils etwa 100 Gramm aufgeteilt war, sowie 14 Gramm Kokain. Außerdem stellten sie eine elektronische Präzisionswaage und Bargeld sicher, das laut den Ermittlern aus dem Drogenhandel stammen soll.<BR \/><BR \/>Besonders auffällig war zudem der Fund eines Vakuumiergeräts. Mit diesem Gerät sollen sowohl die Betäubungsmittel als auch das Bargeld vakuumversiegelt worden sein – vermutlich, um Transport und Verstecken zu erleichtern.<BR \/><BR \/>Aufgrund der gesammelten Beweise wurden die drei Männer festgenommen. Nach Abschluss der formellen Maßnahmen wurden zwei von ihnen ins Bozner Gefängnis gebracht, während der dritte unter Hausarrest in seiner Wohnung gestellt wurde.