Drogenring ausgehoben: Bozner High Society beliefert

Tochter lieferte Drogen nach Bozen

Insgesamt 14 Personen werden verdächtigt, einen Drogenring zwischen dem Fassatal und Südtirol betrieben zu haben. Bei mehreren Durchsuchungen mit Drogenspürhunden, die die Carabinieri am Dienstagmorgen in Südtirol, dem Trentino und der Provinz Taranto durchgeführt haben, wurde eine Person festgenommen. Gegen 4 Personen wurde eine Aufenthaltsbeschränkung verfügt.Die Ermittlungen in diesem Fall erstreckten sich über 3 Jahre und brachten ein Drogennetz ans Licht, das vom Fassatal aus auch Kanäle nach Südtirol entwickelt hat. Insgesamt 26 Mal konnten die Ermittler Kokain, Heroin oder Haschisch bei Dealern, Kurieren oder Käufern beschlagnahmen. Über 1000 Fälle von Drogenhandel wurden dokumentiert, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Um Kontrollen zu entgehen sollen die Drogenverkäufe auch im Wald oder im Beisein minderjähriger Kinder abgewickelt worden sein.5 der Verdächtigen sollen im großen Stil Kokain nach Südtirol verkauft haben. Der Kopf der Gruppe war den Ermittlern bereits bekannt und mehrfach wegen diverser Drogendelikte vorbestraft. Er soll sich um die Finanzen der Gruppe gekümmert und Kontakte zur Bozner High Society geknüpft haben. 3 weitere Personen, darunter auch seine Tochter, lieferten die Drogen schließlich nach Bozen, Meran und nach Gröden.Der Anführer der Gruppe sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen die 3 weiteren Verdächtigen wurde eine Aufenthaltsbeschränkung verfügt.