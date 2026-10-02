Am Donnerstagnachmittag vollstreckten die Beamten der Finanzpolizei zwei Haftbefehle gegen zwei im Burggrafenamt ansässige albanische Staatsbürger. Insgesamt wird in dem Verfahren gegen vier Personen ermittelt, denen Drogenhandel vorgeworfen wird.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen erstreckten sich über den Zeitraum von April 2025 bis April 2026. Den Auslöser gab die Festnahme eines serbischen Staatsbürgers im April 2025, bei dem die Ermittler 1,2 Kilogramm Kokain, Verpackungsmaterial sowie 7.500 Euro Bargeld sicherstellten. Durch die Auswertung des beschlagnahmten Mobiltelefons kamen die Beamten dem mutmaßlichen Kopf der Bande sowie weiteren Beteiligten auf die Spur.<BR \/><BR \/>Nach der ersten Festnahme reorganisierte sich die Gruppe und setzte einen neuen Dealer für den Straßenverkauf ein. Doch auch dieser wurde im März 2026 in Meran auf frischer Tat ertappt und verhaftet – die Finanzpolizei stellte bei ihm rund 914 Gramm Kokain und 2.750 Euro Bargeld sicher.<h3>\r\nGaragen als Drogenlager genutzt<\/h3>Die Ermittler deckten auch das System der Bande auf: Mindestens drei Garagen an verschiedenen Standorten in Meran dienten als Lager, Verpackungsstationen und Umschlagplätze. Durch Beschattungen, Videoüberwachungen und die Auswertung von Spuren in einer der Garagen konnten die Ermittler dem Netz den Verkauf von mindestens zwei weiteren Kilogramm Kokain nachweisen.<BR \/><BR \/>Die Verdächtigen gingen äußerst vorsichtig vor. Sie nutzten ausländische SIM-Karten, auf Dritte registrierte Telefonnummern sowie verschlüsselte Messenger-Dienste. Dennoch gelang es den Ermittlern, Telefongespräche abzuhören.<BR \/><BR \/>Dabei kam ans Licht, dass die Verdächtigen nach den ersten Festnahmen in Panik gerieten und versuchten, ihr Drogengeld bei Bekannten zu verstecken. In abgehörten Dialogen zeigten sich die Festgenommenen zudem selbstgewiss: Sie schwärmten davon, wie sie zuvor fast fünf Jahre lang „ungestört“ Geschäfte gemacht hätten.<h3>\r\nDurchsuchungen und Beschlagnahmungen<\/h3>Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bozen erließ der Ermittlungsrichter schließlich die zwei Haftbefehle. Bei der Vollstreckung am Donnerstag führten die Beamten zudem fünf Hausdurchsuchungen durch. Dabei wurden Mobiltelefone, weitere Dosen Kokain sowie 2.300 Euro Bargeld beschlagnahmt, bei denen es sich mutmaßlich um Erlöse aus dem Drogenverkauf handelt.<BR \/><BR \/>Für alle Beteiligten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.