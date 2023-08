Drogensüchtige und Kriminelle: Zustände rund um Handelskammer untragbar

Die Zustände rund um das Handelskammer-Areal sind untragbar geworden. - Foto: © Handelskammer Bozen

Auch privater Sicherheitsdienst nicht die Lösung des Problems

Die Maßnahmen seit 2016

Obdachlose nächtigen in dem Gebäudekomplex. - Foto: © Handelskammer Bozen

Situation zunehmend verschlechtert

Müll wird direkt vor dem Gebäude liegengelassen. - Foto: © Handelskammer Bozen

„Rund um die Zone der Handelskammer bestehe eine Situation, die seit Jahren für die Bevölkerung und die dort arbeitenden Personen eine Gefahr darstelle“, betont die Handelskammer Bozen.Der Innenhof zwischen Handelskammer und Stadttheater lädt seit Jahren Drogensüchtige, Kriminelle und weitere Personen dazu ein dort zu verweilen, zu übernachten, ihre Bedürfnisse zu verrichten und Drogen und Alkohol zu konsumieren.Zudem ist es in der Vergangenheit zu Sachbeschädigung und Gewaltübergriffen gekommen. Zusammen mit den anderen Eigentümern des Gebäudekomplexes „City Center“ hat die Handelskammer Bozen seit 2016 versucht diese Situation zu verbessern.Es wurde immer wieder mit den Verwaltern, verschiedensten Behörden und Vertretern der Gemeinde Bozen und der Landesregierung Kontakt aufgenommen. Dies hat jedoch bislang zu keinen konkreten Lösungsansätzen geführt, heißt es von Seiten der Handelskammer.Die Behörden seien sich der Situation bewusst und hätten schon verschiedene Maßnahmen eingeleitet, jedoch kam es in den letzten Jahren zu keiner sichtlichen Verbesserung. Auch die privaten Initiativen der Eigentümer des Gebäudekomplexes (privater Sicherheitsdienst, Videoüberwachung und Reinigung) und die laufende Aussprache zum Thema Sicherheit in Bozen mit den Behörden hatten keinen großen Einfluss auf die Situation.Im letzten Schreiben der Handelskammer Bozen an die Vertreter der Gemeinde, des Landes und des Staates wurde wiederum auf die sich verschlechternde Situation in ganz Bozen aufmerksam gemacht, mit dem Angebot sich gemeinsam mit dem Thema auseinanderzusetzen und eine Lösung für dieses Problem zu finden.Im Februar des Jahres 2016 wurde ein Schreiben an den Verwalter geschickt, um auf die Missstände im Gebäudekomplex aufmerksam zu machen. Damals handelte es sich um das Garagentor, das in der Nacht nicht geschlossen wurde und die sich nicht vorschriftsmäßige Schließung der Tür zur Tiefgarage im zweiten Untergeschoss.Beides zog unbefugte Personen an, welche dort übernachteten, Drogen konsumieren und ihre körperlichen Bedürfnisse verrichten. Man setzte sich mit einer Firma in Verbindung, um die Reparatur der kaputten Tür in die Wege zu leiten. Die weiteren Schritte (Kostenvoranschlag und Rechnung) wurden vom Verwalter in die Hand genommen.„Die Umsetzung erfolgte auf Nachfrage erst im April 2016. Am 20. April 2016 ging der Alarm der Tür los, da sie von unbefugten Personen aufgebrochen wurde“, so die Handelskammer.In der Folge wurde eine Reihe weiterer Maßnahmen veranlasst, die allerdings keine Wirkung zeigten. Auch die Installation von Kameras und die Zusammenarbeit mit den Behörden brachte nicht die gewünschte Lösung.Es bestehe eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und die dort arbeitenden Personen, unterstrich die Handelskammer in mehrfachen Schreiben gegenüber den zuständigen Behörden und der Gemeinde.Zudem befinde sich auch das Tourismusamt im selben Gebäude, weshalb die Situation nicht förderlich für den Tourismus sei, so die Handelskammer. Auch nach der Corona-Pandemie sieht man sich rund um das Handelskammer-Areal immer noch mit derselben Situation konfrontiert.Nun macht die Handelskammer erneut auf die sich zunehmend verschlechternde Situation in ganz Bozen aufmerksam und will sich mit den zuständigen Behörden zusammensetzen, um in einer Arbeitsgruppe gemeinsam an der Lösung des Problems zu arbeiten.