Drogen im Taxi: Bozner Fahrer mit knapp 2 Kilogramm Heroin erwischt

Schlag der Bozner Quästur gegen den Drogenhandel: Die Fahndungseinheit hat am Montag in Bozen Süd an Bord eines Bozner Taxis 1,6 Kilogramm Heroin sichergestellt und beschlagnahmt. Der 40-jährige Taxifahrer aus Bozen, der neben seinen Fahrgästen eben auch Drogen kutschierte, wurde festgenommen.