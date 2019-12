Drogentaxi-Fahrer bleibt in Haft – „Schlange“ als Auftraggeber

Der Bozner Taxifahrer Erich Domanegg (43), der am Montag von der Polizei bei der Autobahnausfahrt Bozen Süd mit 1,6 Kilo Heroin in seinem Auto erwischt wurde, bleibt im Gefängnis. Das hat Untersuchungsrichter Andrea Pappalardo beim Haftprüfungstermin am Freitag beschlossen.