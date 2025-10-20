<BR \/>Zum Hintergrund: Im Vorjahr war ein 28-jähriger Mann aus Bruneck nach einem Drogenkonsum gestorben. Die Carabinieri haben daraufhin Ermittlungen aufgenommen, um den Dealer ausfindig zu machen.<h3>\r\nDrogen über Darknet beschafft und verkauft<\/h3>Und sie wurden fündig: Der Mann, ein 30-Jähriger aus Bruneck, den Carabinieri nun verhaftet haben, wird beschuldigt, dem 28-Jährigen Drogen über das Darknet beschafft und verkauft zu haben. <h3>\r\n„Extrem gefährliche Drogen“<\/h3>Es habe sich dabei um synthetischen Drogen mit morphinartigen Eigenschaften gehandelt, die „extrem gefährlich“ seien, wie es auf einer Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft am heutigen Montag hieß. Nach Konsum dieser Drogen sei der 28-jährige Pusterer gestorben.<BR \/><BR \/>Es ist dies der erste Fall in ganz Italien, dass ein Drogendealer für den Tod einer Person verantwortlich gemacht werden kann.