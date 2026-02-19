Wie die Carabinieri am Donnerstag mitteilten, soll der 28-Jährige aus Neapel seine Ex-Freundin mit einer Drohne ausspioniert haben. Das Fluggerät prallte nach Angaben der Ermittler gegen das Fenster seiner Ex-Freundin, als der Mann versuchte, sie auszuspähen und die Drohne vor dem Balkon zu positionieren. <BR \/><BR \/>Die Frau alarmierte sofort die Behörden, woraufhin der Mann die Flucht ergriff und die beschädigte Drohne auf dem Balkon zurückließ.<h3>\r\nVideo wird Pilot zum Verhängnis <\/h3>Die Polizei beschlagnahmte das Gerät und wertete die Aufnahmen aus. Die Behörden konnten den Mann identifizieren, da dieser beim Einrichten der Drohne selbst aufgezeichnet wurde. <BR \/><BR \/>Er wurde schließlich bei sich zu Hause angetroffen und wegen Stalking vorübergehend festgenommen. Derzeit steht er unter Hausarrest – bei einer Verurteilung kann die Tat bis zu sechseinhalb Jahren Gefängnisstrafe zur Folge haben.