<BR \/>Zwei Flüge seien wegen der Sperrung nicht in Hannover gelandet und hätten daher auch nicht am Samstag starten können. Das seien Verbindungen nach Frankfurt und Paris gewesen, die damit ausfallen mussten, hieß es.<BR \/><BR \/><BR \/>Einzelheiten zu der Drohnensichtung lagen offiziell zunächst nicht vor. Einem Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" zufolge wurde zuerst eine Drohne in der Nähe eines Modellflughafens in rund 80 Metern Höhe gesichtet. <h3>\r\nÄhnlicher Vorfall im November <\/h3>\r\nEine Stunde später sollen sich dem Bericht zufolge mindestens zwei Drohnen dem Flughafen genähert haben. Erst im November musste der Flughafen Hannover wegen einer Drohnensichtung für 45 Minuten gesperrt werden.