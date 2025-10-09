Drohnen kommunizieren über verschiedene Funkfrequenzen, die man mit einem Störsender unterbrechen kann. Das kann zum Absturz oder zur Landung der Drohne führen. Solche Störsender sind hierzulande verboten. <h3>\r\nWer Störsender einsetzen darf<\/h3>Das bedeutet nicht, dass sie nicht eingesetzt werden. „Störsender dürfen nur von Behörden verwendet werden“, erklärt Manfred Mussner, Leiter der Luftfahrtbehörde ENAC am Flughafen Bozen. <BR \/><BR \/>Das sei z. B. bei einem besonderen Ereignis der Fall, wie dem Besuch eines hochrangigen Politikers. „Illegale Störsender stellen zudem eine Gefahr dar, weil die Drohne dann einfach irgendwo abstürzen würde“, weiß Fabian Call, Unternehmer und Drohnen-Experte. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71778064_quote" \/><BR \/><BR \/>In Deutschland und weiteren europäischen Ländern sollen in den vergangenen Wochen Drohnen über kritische Infrastruktur geflogen sein. Deshalb wird über Abwehrmaßnahmen diskutiert, in Bayern will die Regierung verdächtige Fluggeräte abschießen lassen. „Es herrscht ein allgemeines Klima der Anspannung. Drohnensichtungen am Bozner Flughafen wurden bislang noch keine gemeldet“, beruhigt Mussner. <BR \/><BR \/>„Wenn man eine Drohne fliegen lässt, muss man sich an bestimmte Regeln halten“, weiß Drohnen-Experte Call. Beliebte Fotomotive wie der Pragser Wildsee oder die Drei Zinnen sind beispielsweise tabu. Sie befinden sich in einer Flugverbotszone. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223022_image" \/><\/div>\r\nJeder zweite Südtiroler lebt in einer solchen Zone, dazu gehören z. B. auch die meisten Städte im Land. „Wenn man in einem gesperrten Gebiet seine Drohne fliegen lassen möchte, ist eine offizielle Genehmigung erforderlich, die nur mit dem höchsten Drohnenführerschein in Italien beantragt werden kann“, sagt Call. <BR \/><BR \/>Ohne diese Genehmigung ist das Fliegen untersagt und kann zu saftigen Geldstrafen sowie Beschlagnahmung der Drohne führen.