<BR \/>Über dem Diplomatenviertel von Riad war schwarzer Rauch zu sehen. Die Botschaft gab eine „Shelter in Place“-Warnung für US-Bürger in Riad, Dschidda und Dhahran heraus.<BR \/><BR \/>USA rufen ihre Staatsbürger zur Ausreise aus Nahost auf<BR \/>Die USA rufen ihre Staatsbürger zur sofortigen Ausreise aus mehr als einem Dutzend Ländern im Nahen Osten auf. Hintergrund sind die US-israelischen Angriffe auf den Iran, wie das Außenministerium mitteilt. Die Warnung gilt für Bahrain, Ägypten, Iran, Irak, Israel, das Westjordanland und Gaza, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Syrien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jemen.<BR \/><BR \/>Die US-Botschaft in der jordanischen Hauptstadt Amman ist nach eigenen Angaben wegen einer Bedrohung geräumt worden. Am Samstag hatten die USA und Israel Ziele im Iran angegriffen und dabei nach eigenen Angaben führende Vertreter getötet, darunter Ayatollah Ali Khamenei. Teheran reagiert mit Gegenschlägen. US-Präsident Donald Trump rechnet damit, dass der Konflikt vier bis fünf Wochen oder länger dauern könnte.