<h3>\r\nPolen reagierte mit der Schließung seines Luftraums und ließ Kampfjets aufsteigen<\/h3>Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte, dass auch Italien Ziel von Angriffen werden könnte. Er sprach von russischen Attacken auf die Energieinfrastruktur und forderte ein sofortiges Ende der Importe von Gas und Öl aus Russland, wie die italienische Tageszeitung „La Repubblica“ berichtet.<BR \/><BR \/>Italiens Außenminister Antonio Tajani versucht zunächst zu beruhigen: „Ich glaube nicht, dass Italien ein Ziel ist.“ Die EU wiederum warnt: Es handle sich bereits um eine „hybride Kriegsführung“ gegen Europa.<BR \/><BR \/>Unterdessen sorgt eine Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitees für Kritik: Russland und Belarus wurden wieder zugelassen. Die Ukraine spricht von einem „Verrat an den olympischen Werten“.