Die alarmierten Kollegen der Drohnenpiloten rückten daraufhin samt Diensthunden aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten bemerkten auch, wie eine Person einen Gegenstand zunächst auf den Boden fallen ließ und daraufhin mit einem Auto flüchten wollte – jedoch ohne Erfolg. Den Polizisten gelang es, alle Personen vor Ort anzuhalten. Der Mann im Fahrzeug und noch neun weitere Personen mussten sich einer Identitätsfeststellung unterziehen.<BR \/><BR \/>Im betroffenen Waldstück konnte bei den Ermittlungen eine unbestimmte Menge an Suchtmitteln – Cannabis und Tabletten – gefunden und sichergestellt werden. Im Verlauf der Amtshandlung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeuglenker um einen 42 Jahre alten Käufer handeln soll. Ein 29 Jahre alter Mann aus Afghanistan gestand bei der Befragung ebenfalls, dass er Drogen kaufen wollte. Die beiden Männer wurden angezeigt.<BR \/><BR \/>Bei der Amtshandlung konnten drei potenzielle Verkäufer identifiziert werden, bei ihnen fanden die Polizisten sowohl Suchtmittel als auch Bargeld. Dies wurde sichergestellt. Die drei Afghanen (24, 31 und 37 Jahre alt) wurden festgenommen. Weitere Ermittlungen sind im Gange.