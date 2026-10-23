Die beiden Brüder arbeiten als Rechtsanwälte in einer Kanzlei in St. Lorenzen und damit innerhalb des Südtiroler Gerichtsbezirks. Im Raum steht der Verdacht, dass die Kanzlei durch die herausragende Position Bisignanos einen Wettbewerbsvorteil genießen könnte.<BR \/><BR \/>Zwar sind seine Brüder ausschließlich im Zivilrecht tätig, ein weiterer Anwalt derselben Kanzlei bearbeitet aber auch Strafrechtsfälle. Hinzu kommt, dass die Staatsanwaltschaft bei bestimmten zivilrechtlichen Verfahren, etwa Konkursen, ebenfalls eine Rolle spielt.<h3>\r\nFall war bereits zu den Akten gelegt worden<\/h3>Neu ist die Angelegenheit nicht. Bereits vor Bisignanos Ernennung zum Bozner Oberstaatsanwalt im Sommer 2025 hatte sich der Richterrat mit der möglichen Unvereinbarkeit befasst. Damals wurde der Fall zunächst zu den Akten gelegt. Das Plenum des Gremiums in Rom hat eine endgültige Einstellung nun jedoch abgelehnt.<BR \/><BR \/>Damit gehen die Ermittlungen weiter. Unter anderem sollen Zeugen angehört werden. Zudem will der Richterrat klären, weshalb Bisignano die erforderlichen Unterlagen erst mit mehreren Monaten Verspätung eingereicht hat.<h3>\r\nBisignano bleibt gelassen<\/h3>Der betroffene Oberstaatsanwalt selbst zeigt sich von der Entwicklung wenig beeindruckt. Er bezeichnet das Verfahren als „Theater“ und sieht der weiteren Prüfung offenbar gelassen entgegen.