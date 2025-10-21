Offenbar wollte sich der Mann an den Inhabern und ehemaligen Kollegen rächen, weil er sich zu Unrecht entlassen fühlte.<BR \/><BR \/> Laut einem Bericht der Tageszeitung Alto Adige habe er die Waffe – eine Pistole ohne roten Sicherheitsaufsatz – gezogen und dabei sogar „ein oder zwei Schüsse in die Luft“ abgefeuert. Ob tatsächlich scharf geschossen wurde, sei noch Gegenstand der Ermittlungen der Carabinieri von Brixen.<h3>\r\nAugenzeuge: „Er hat zwei Schüsse abgegeben“<\/h3>Ein Mitarbeiter des Hotels schilderte gegenüber der Alto Adige: „Er ist in den Parkplatz gekommen und hat einen Kollegen getroffen, der gerade zum Auto wollte. Nach einem Streit hat er plötzlich die Pistole gezogen und einen Schuss in die Luft abgegeben.“<BR \/><BR \/>Als weitere Mitarbeiter zur Hilfe eilten, sei die Situation eskaliert. „Er hat einen zweiten Schuss abgegeben, diesmal fast auf Kopfhöhe“, so der Zeuge weiter. Daraufhin hätten sich alle Angestellten in die Küche geflüchtet und die Carabinieri verständigt.<BR \/><BR \/>Die Ordnungskräfte trafen wenig später ein und konnten den Mann in der Nähe des Hotels stellen. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurde laut der Tageszeitung keine weitere Waffe gefunden. Gegen den Ex-Angestellten wird nun wegen schwerer Drohung ermittelt – ein Delikt, das bei Verwendung einer Waffe mit bis zu einem Jahr Haft bestraft werden kann.<BR \/><BR \/>Die Hoteliers und Angestellten stehen nach dem Vorfall unter Schock. „Wir wissen nicht, was er vorhatte. Aber wir hatten große Angst“, sagte einer der Mitarbeiter.