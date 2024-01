Drususstraße: Motorrad prallt gegen Fiat 500 – Mann verletzt

Wie genau es zu dem Unfall kurz vor 8 Uhr kommen konnte, ist noch nicht klar: Beamte von Stadtpolizei und Quästur waren vor Ort und ermitteln.Der Fiat 500 stand etwa auf Höhe der Polizeischule in der Drususstraße quer zur Fahrbahn, als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen. Das Motorrad – ein leichteres Modell der Marke Piaggio – war seitlich mit dem Auto zusammengestoßen. Der Motorradfahrer war gegen den linken vorderen Radkasten geprallt und anschließend über die Motorhaube geschleudert worden. Die Retter fanden ihn am Asphalt liegend vor; er war ansprechbar, klagte aber über Schmerzen.Wie schwer die Verletzungen des Mannes sind, ist nicht bekannt. Beamte der Bozner Berufsfeuerwehr, Notarzt und Sanitäter des Weißen Kreuzes versorgten ihn vor Ort. Er wurde ins Bozner Krankenhaus gebracht.Die Frau am Steuer des Fiat 500 war unverletzt geblieben, stand aber unter Schock.