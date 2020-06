„Du wirst sie nie wieder sehen“: Mann tötet erst seine Kinder, dann sich selbst

Die furchtbare Tat ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Margno in der lombardischen Provinz Lecco:Ersten Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge erstickte der Vater zunächst seine beiden Kinder im Schlaf, bevor er sich selbst mit einem Sprung von einer hohen Brücke das Leben nahm.Zuvor schickte er seiner Frau, mit der er in Trennung lebte, noch eine Nachricht: „Du wirst sie nie wieder sehen.“ Um 3 Uhr nachts postete er Bilder von sich und seinen Kindern beim Urlaub in den Bergen, dazu schrieb er: „Stets (oder für immer) vereint mit meinen Kindern“ (Coi miei ragazzi sempre insieme). Der Post ist auf Facebook nicht mehr verfügbar.Durch die SMS zutiefst beunruhigt, fuhr die Mutter am nächsten Morgen gegen 7 Uhr zum Mehrfamilienhaus in Margno, doch zu spät: Ihre Kinder waren tot.Ein Nachbar berichtet: „In der Nacht habe ich Geräusche gehört, die ich nicht zuordnen konnte. Heute Morgen dann hörte ich Schreie und ging aus meiner Wohnung. Am oberen Ende der Treppe sah ich die Mutter, die sich verzweifelt am Boden wälzte und schrie: 'Sie wachen nicht auf, sie wachen nicht auf. Selbst die Rettungskräfte des Roten Kreuzes weinten.“Noch am Abend zuvor hätten die Kinder im Garten gespielt: „Ich kann es einfach nicht glauben“, sagt der Nachbar.

liz