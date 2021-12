Dubai setzt auf Südtiroler Eistechnologie

Die Coca Cola Arena in Dubai ist die größte vollklimatisierte Mehrzweckhalle im Nahen Osten und die einzige Arena in der Region, die ganzjährig in Betrieb ist. Mit einem Fassungsvermögen von 17.000 Plätzen kann die Coca-Cola Arena die größten und besten Shows der Welt beherbergen – neuerdings auch Events auf Eis. Dank der ausgereiften Eisbahn-Technologie von Intercom Dr. Leitner konnte innerhalb kürzester Zeit eine mobile Eisbahn aufgebaut werden, auf der nun erstmalig die Dubai Ice Show ausgetragen wurde.Innerhalb einer einzigen Arbeitswoche hat Intercom Dr. Leitner die gesamte Eistechnik sowie den Eisaufbau realisiert. „Unser Team hat großartige Arbeit geleistet – von der Planung bis zur Umsetzung vor Ort“ sagt Christof Leitner, Geschäftsführer von Intercom Dr. Leitner. „In nur 5 Tagen bei 30 Grad Außen- und 20 Grad Innentemperatur muss die Technik und jeder Handgriff sitzen. Denn die Anforderungen eines solch hochkarätigen Events sind hoch und vor allem ist beste Eisqualität eine Voraussetzung. Und denselben Qualitätsanspruch haben auch wir“.Die Dubai Ice Show startete am 3. Dezember mit einem offiziellen Match der Kontinental Hockey League zwischen der 2 Spitzenteams: dem jüngsten Gewinner des Gagarin Cups „Avangard“ Omsk und dem meist ausgezeichneten KHL-Klub „Ak Bars“ Kazan. Am 4. und 5.Dezember folgte die Theater-Eisshow „Dornröschen“ mit den Eiskunstlauf-Olympiasiegerinnen Tatjana Navka und Alina Zagitova.„Wir danken Intercom Dr. Leitner und seinem Team für das hochqualitative Resultat und die äußerst professionelle Umsetzung“, sagt Alexander Atamanenko, Direktor des Paradehockeyvereins Avangard und zeitgleich Organisator der Ice Show. „Ich habe mir nie vorstellen können, wie es möglich sein kann, eine perfekte Eisfläche für ein KHL-Hockeyevent sowie eine hochkarätige Theater-Eisshow in dieser kurzen Zeit auf die Füße zu stellen“.Gallery #DText/86-51876825 not found

