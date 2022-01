Angesichts der förmlich explodierten Infektionszahlen und der extrem ansteckenden Omikron-Variante will die Regierung in Rom nämlich bei den Bildungseinrichtungen noch einmal deutlich die Zügel anziehen und unter anderem zwischen Geimpften und Ungeimpften unterscheiden. Was sich sonst noch ändert und was Landesrat Philipp Achammer dazu sagt.