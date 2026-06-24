Wohin das führt, erleben wir jeden Tag, sehen es rund um die Welt. Dummheit erzeugt Missgunst und Unfrieden, Krieg, Vernichtung und Tod. Sogar der Klimawandel ist der Dummheit geschuldet. Pausenlos durch die Gegend düsen und auch der Hummer auf der Berghütte muss sein. <BR \/><BR \/>Es gibt nichts mehr, was nicht zu haben ist. Jetzt, sofort, um jede Tages- und Nachtzeit. Dieser Will-haben-Wahn kostet. Im schlimmsten Fall sogar Leben. Die große Natur ist schon länger startklar für ihre Rache. <BR \/><BR \/> Wir erleben sie heute, morgen, die nächsten Wochen und in den kommenden Jahren. Sie schlägt erbarmungslos zu und: tötet. Die Party läuft derweil munter weiter. Etwas behäbiger und schlapper vielleicht. Gekühlt mit einem Blonden. <BR \/><BR \/><?Schrift Spationierung="0ru">\r\nDer Knall wird lauter, wir wollen aber partout nicht hinhören.<?_Schrift>\r\n<BR \/><BR \/> <a href="mailto:michael.fink@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">michael.fink@athesia.it<\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Kommentar" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Kommentare und Analysen auf STOL finden Sie hier. <\/a><\/b>