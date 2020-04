Duo baute Cannabis in großem Stil an: Männer in Wien festgenommen

Die Ermittler stellten mehr als 3 Kilogramm Cannabiskraut und 36 Pflanzen in Vollblüte sicher, berichtete die Polizei am Montag.Nach akribischen Ermittlungen kamen Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Nord, dem Duo auf die Spur. Die Festnahme erfolgte am Freitag, beteiligt waren auch Beamte der Wega. Ein 29-Jähriger wurde in Floridsdorf, sein Komplize, ein 27-Jähriger, in der Donaustadt gefasst.In Mollmannsdorf (Bezirk Korneuburg) hatten die Männer rein für die Cannabis-Zucht das Haus gemietet. Die Beamten stellten bei den Hausdurchsuchungen in den Wohnungen der Männer und im Gebäude in Niederösterreich auch zahlreiches Plantagenequipment, 8.500 Euro Bargeld sowie mehrere Testosteronampullen sicher.Die Suchtmittelhändler wurden in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.Die Ermittlungen des Landeskriminalamts sind noch nicht abgeschlossen. Einige Abnehmer der Männer wurden bereits ausgeforscht. Einvernahmen sollen klären, über welchen Zeitraum und in welchem Umfang das Duo mit Cannabis gehandelt hat.

apa