Die Frau war nach der Kollision geflüchtet, konnte aber von der Polizei ausgeforscht werden. Sie wird sich wohl bald unter anderem wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten müssen.<BR \/><BR \/>Der Senior hatte am Samstag gerade die Straße, die durch Ackerarbeiten verdreckt worden war, gekehrt, als er von der Lenkerin erfasst wurde. Einem Zeugen fiel das Fahrzeug auf und er nannte seine Beobachtungen der Polizei. Diese forschte daraufhin die 42-Jährige aus. Sie gestand den Unfall. Ein Alko-Test ergab eine starke Alkoholisierung.