Durch die Förderung von Frauen Gleichstellung sichern

Ungleiche Chancen

Talente von Frauen fördern

Alljährlich wird am 8. März der Internationale Frauentag begangen. Historisch ist er aus der Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung entstanden, er gilt auch als Kampftag für Frauenrechte.Diesen Tag nutzten heuer Gleichstellungsrätin Michela Morandini und Schülerinnen des Bozner Maria-Hueber-Gymnasiums, um auf die Wichtigkeit der Förderung weiblicher Talente und Kompetenzen für die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam zu machen.„Die Idee ist bei einer Teamsitzung mit einer Praktikantin des Maria-Hueber-Gymnasiums entstanden, die 2 Wochen ihrer Schulzeit im Gleichstellungsbüro verbracht hatte. Der Frauentag wird oftmals als Feiertag angesehen, Grund zum Feiern gibt es in punkto Gleichstellung der Geschlechter aber wenig“, erklärt Gleichstellungsrätin Morandini.Das Ungleichgewicht in der Arbeitswelt wird durch vielfältige Faktoren bedingt, unter anderem durch die ungleichen Chancen von Mädchen und Frauen im Zugang zum und am Arbeitsmarkt selbst. „Oftmals werden Talente und Kompetenzen von Mädchen und Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen unterschiedlich gefördert und bewertet“, so Gleichstellungsrätin Morandini. „Diesem Umstand trägt die gemeinsame Initiative Rechnung.“Das Projekt rückt in einem Video Talente und Kompetenzen von Frauen in den Vordergrund, indem diese berichten, welche Eigenschaften, Kompetenzen und Talente ihnen in der Ausbildung oder am Arbeitsplatz weiterhelfen.Das Video, das mit den Hashtags #womenempowerment und #breakthebias veröffentlicht wurde, wurde von Schülerinnen der vierten Klasse des Maria-Hueber-Gymnasiums angefertigt und von Marina Roso, Mitarbeiterin der Gleichstellungsrätin, koordiniert. Wichtig dabei war es, Frauen unterschiedlichen Alters und mit verschiedenen Hintergründen darzustellen.„Mädchenförderung und Mädchen-Empowerment sind seit vielen Jahren Fixsterne im Schulprogramm des Maria-Hueber-Gymnasiums“, betont Schuldirektorin Heidi Hintner. „Zum diesjährigen Internationalen Frauentag haben wir auf das Sichtbarmachen von weiblichen Talenten und Selbstbewusstsein gesetzt. Die Zusammenarbeit mit Gleichstellungsrätin Michela Morandini ist für die Schülerinnen und für mich als Lehrerin und Führungskraft bereichernd und anregend. Sie schärft den kritischen Blick der Jugendlichen.“„Um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, die Talente und Fähigkeiten von Frauen im Hinblick auf die Gleichstellung zu fördern und anzuerkennen“, unterstreicht Morandini, „ist die Rolle der Politik entscheidend, die der strukturellen Diskriminierung entgegenwirken und gezielte Gleichstellungsmaßnahmen fördern muss.“