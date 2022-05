Durch verblisterte Medikamente mehr Zeit für Betreuung

Blisterbeutel beinhaltet alle Medikamente, die eine Person zu einer bestimmten Uhrzeit einnehmen muss. - Foto: © vds

Der Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS), die Apotheken Peer und die Bliss srl starten das innovative Projekt in 5 Seniorenwohnheimen zur Versorgung der Heimbewohner mit verblisterten Medikamenten in personalisierten Säckchen.Das Herrichten und Stellen der Arzneimittel ist ein zeitaufwendiger Prozess, der in den Seniorenwohnheimen von Krankenpflegekräften erledigt wird und sehr genaues Arbeiten erfordert. Es muss sichergestellt sein, dass jeder Heimbewohner die richtigen Medikamente zur korrekten Uhrzeit bekommt. Und genau hier hilft die Verblisterung, in Zeiten von Personalknappheit wertvolle Ressourcen freizumachen. Doch wie funktioniert das genau?Die Arzneimittel der Heimbewohner werden in der Apotheke in einem Reinraum in einzelne Säckchen verpackt. Ein solcher Blisterbeutel beinhaltet alle Medikamente, die eine Person zu einer bestimmten Uhrzeit einnehmen muss. Alle Blisterbeutel eines Heimbewohners für einen bestimmten Therapiezeitraum hängen aneinander, sind nach Datum und Uhrzeit sortiert und werden aufgerollt ans Heim geliefert. Somit kann die Pflegekraft im Heim zur Einnahmezeit einfach den benötigten Beutel abtrennen.„Für mich als Arbeitgeberin ist es wichtig, die Mitarbeiter durch Innovation und technische Hilfsmittel, die die Arbeit erleichtern und das Arbeitspensum minimieren, zu unterstützen. Technologie, die es ermöglicht, wieder mehr Zeit am Menschen zu verbringen, finde ich eine gute und positive Entwicklung um der große Belastung im Pflegealltag entgegenzuwirken,“ betont Beatrix Kaserer Direktorin des Lorenzerhofes. Im Lorenzerhof in Lana ist gestern das südtirolweit erste in einem Blisterzentrum produzierte Medikament verabreicht worden.Die Herstellung der verblisterten Medikamente im Reinraum, die Kontrolle durch Apotheker und die digitale Verwaltung aller Therapiepläne garantieren eine verbesserte Arzneimittelsicherheit und Qualität. Zum System gehört auch eine innovative Software. Damit werden Therapiepläne erfasst und von den behandelnden Ärzten elektronisch freigegeben.Die Software kontrolliert auf Allergien und Unverträglichkeiten und stellt den Pflegekräften neben den Bildern der verpackten Arzneimittel unter anderem die deutschsprachigen Beipackzettel der Medikamente zur Verfügung. Die Kooperation mit der Bliss srl von Apotheker Matteo Tamanini vom Blisterzentrum Arco garantiert die Ausfallsicherheit.